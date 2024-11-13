Selvi Boylum Al Yazmalım filminin çekildiği yer bakın şimdi ne halde! Gören şaşıp kalıyor…

Haber Merkezi

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım üzerinden yıllar geçmesine rağmen severek izlenmeye devam ediliyor.

Türk sinemasının efsane yapımlarının çekildiği birçok noktanın 2024 yılında geldiği son haller sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarıyor.

Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın başrollerini başladığı efsane film Türk sinemasının altın çağının en büyük eserlerinden biri olarak biliniyor.

Filmin çekildiği yerler 2024 yılındaki görüntüleriyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bakın Selvi Boylum Al Yazmalım filminin çekim yeri şimdilerde ne halde.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI!

1977 yılında çekilen ve Türk sinemasında unutulmazlar arasına giren Selvi Boylum Al Yazmalım filminin çekildiği yerlerin 2024 yılındaki görüntüsü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Selvi Boylum Al Yazmalım, o dönemde Adana'nın bir ilçesi olarak bilinen Osmaniye'nin Kesmeburun köyü çevresinde, Kastabala bölgesinde yapılmış ve UNESCO'nun 2020 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne eklediği Kadirli ilçesindeki Karatepe-Aslantaş arkeolojik deposu hemen yanındaki baraj inşaatında gerçekleştirildi.