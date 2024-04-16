Haberler



Bilgi



Sertleşen havluları bu yöntemle pamuk gibi yapın

Sertleşen havluları bu yöntemle pamuk gibi yapın Yıkadıkça yumuşaklığını kaybeden havluları ilk güne döndürmek aslında çok basit. İşte havluları yumuşatmanın yöntemi!