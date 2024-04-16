Sertleşen havluları bu yöntemle pamuk gibi yapın

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El, yüz ve vücut havluları, kullanıldıkça yumuşaklığını kaybeder.
Sertleşen ve dokusu hoşunuza gitmeyen havlularınızı kurtarmak için doğru yerdesiniz.
Yumuşatıcı bile işe yaramıyor diyorsanız, bu yöntemi deneyin.
Havlularınız böylece pamuk gibi yumuşak olacak ve gönül rahatlığı ile kullanabileceksiniz.
Buharlı ütü
Havlularınızı yumuşatıcı ile yıkasanız bile ütülemeden kullanırsanız sert gelecektir.
Ütünüzün yüksek buhar ayarını kullanarak havluları ütüleyin ve yumuşak şekilde kullanın.