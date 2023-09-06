Sevilla ve Fiorentina istiyordu… İmzalar atılıyor! Victor Nelsson’a hayırlı olsun Avrupa ekiplerinin takibinde olan Victor Nelsson için Galatasaray’da yeni bir gelişme yaşandı. Taraftarları şaşırtan karar geldi. Galatasaray’ın yıldızı imzayı atıyor…

ensonhaber.com

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasının ardından kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar, bu transfer döneminde Premier Lig ekibi Tottenham'dan iki önemli transfer yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Fransız orta saha oyuncusu Ndombele ve Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez'i renklerine bağlayan Galatasaray, bu kez ters köşe yaptı.

Son gelişmelere göre, Galatasaray'da Victor Nelsson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Şampiyonlar Ligi için kadroda tutulması adına Sevilla ve Arsenal’ın tekliflerinin reddedildiği Victor Nelsson için karar verildi.

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Davinson Sanchez'in transferi sonrası gideceği konuşulan yıldız oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacak.

Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılacak

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, 24 yaşındaki Victor Nelsson'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak.

Yapılan habere göre Danimarkalı stoperin yeni sözleşmeyle birlikte maaşı da artacak.

Genç yetenek, Galatasaray formasıyla çıktığı 88 resmi maçta 2 gol atarken, 1 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı kulüp, Nelsson’u 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.