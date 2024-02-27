Sherlock gibi düşünün, mağarada saklanan köpeği görün...

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Optik illüzyonlar, eski çağlardan beri insan görüşünün ve bilişinin sınırlarını keşfetmek ve test etmek için kullanılmıştır.
Bizi şaşırtmaktan ve kafamızı karıştırmaktan asla vazgeçmiyorlar, kendi zihnimizdeki karmaşık mekanizmaları sürekli olarak hatırlatıyorlar. Amaç, gözden gizlenenleri görünür kılmaktır.
Yukarıdaki görselde kayalık bir mağaranın içini görüyorsunuz. Fırtına nedeniyle bir köpek saklanmak için mağaraya girdi.
Hadi yapıp yapamayacağınızı öğrenelim.
Saklı köpeği zaman sınırı içinde tespit edebilir misiniz? Belirtilen süre içinde yalnızca kartal gözlü kişiler içeride saklanan köpeği fark edebildi.
Köpeği fark edebildin mi? Ne yazık ki, zamanınız doldu.
Çözümü görmek için aşağı kaydırın.