Şifresiz maç keyfi! 11 Ekim 2025 Bulgaristan-Türkiye maçı CANLI yayın kanalı...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak.
Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.
Futbol severler, "Bulgaristan-Türkiye futbol maçı saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.
YAYIN KANALI
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Yayın, şifresiz olarak izleyicilere sunulacak.