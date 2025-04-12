Sırrı fırın kağıdında… Limonlar haftalarca bozulmuyor ve sulu kalıyor

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Limon mutfakların vazgeçilmezi olmasının yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da bilinir. Ancak taze limonları ne yazık ki uzun süre saklamak oldukça zordur.

Limonların bozulmasının en büyük nedenlerinden biri, nemin fazla olmasıdır. Limonlar, genellikle sululukları nedeniyle çok çabuk bozulur.

Bunun dışında, limonların yanlış koşullarda saklanması da bozulmalarına neden olabilir.

Peki, limonlar nasıl saklanır? Bu yöntemle haftalarca taze ve sulu kalacak.

LİMONLAR BU YÖNTEMLE HAFTALARCA BOZULMUYOR

İlk adım olarak limonları dilimlere ayırın. Dilimlerin büyüklüğü tamamen size bağlı, ancak genellikle ince dilimler ideal olacaktır.

Sonrasında, dilimlerinizi fırın kağıdına tek tek yerleştirin. Bu işlem, limonların birbirine yapışmasını engelleyecek ve her dilimin ayrı ayrı dondurulmasını sağlayacaktır.

Limonlarınız tamamen donduğunda, dilimleri fırın kağıdından dikkatlice ayırın ve kilitli bir buzdolabı poşetinin içine yerleştirin. Poşetin içindeki havayı iyice boşaltarak ağzını sıkıca kapatın.

Dondurduğunuz limon dilimlerini istediğiniz zaman kısa sürede çözüp kullanabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde limonlar taze ve sulu kalır.