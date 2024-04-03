Şişkinlik sorununu hafifleten doğal kür tarifi! Sadece 2 malzeme yeterli... Ramazanda orucu açtıktan sonra en önemli sorunlardan bir tanesi iftar sonrası şişkinlik. Peki şişkinliği nasıl geçirebiliriz? İşte evde hazırlayabileceğiniz doğal bir kür tarifi...

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Özellikle ramazanda sıkça yaşanan şişkinlik sorunuyla başa çıkabileceğiniz bir kür tarifi ile sizlerleyiz.

Tarifini vereceğemiz bu kür şişkinliğin giderilmesinin yanı sıra kilo vermenizide sağlayacak.

Oruçlu olduğumuz şu günlerde oruçlarımızı açtıktan sonra hepimizin en önemli sorunlarından bir tanesi iftar sonrası şişkinliktir.

İftarımızı açarken ani olarak çok fazla yeme ve sonrasında yaşadığımız rahatsızlık zor anlar yaşatabiliyor.

Çok az bir malzeme ile hazırlanan bu kürü evinizde kolaylıkla hazırlayabilir ve şişkinlikten kurtulabilirsiniz. İşte o tarif...

Gerekli malzemeler

- 1 yemek kaşığı chia tohumu

- 1 su bardağı su

- Yarım limon

- 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri suyun içerisine ilave edin ve güzelce karıştırın. Karıştırdığınız karışımı yaklaşık bir saat sonra tüketebilirsiniz.