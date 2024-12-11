Şişme mont yıkandıktan sonra nasıl eski haline gelir? İşte yapılması gerekenler...

Hüseyin Topuz

Şişme montlar, soğuk kış günlerinin vazgeçilmez giysilerinin başında yer almaktadır.

Ancak, uzun süre kullanılmalarının ardından kirlenmeleri veya kokmaları kaçınılmazdır. Bu nedenle yıkama ihtiyacı doğar.

Peki, şişme montlar yıkandıktan sonra eski dolgun ve hacimli hallerine nasıl geri döner?

Şişme montunuzu yıkadıktan sonra eski formunu kazanması için yapmanız gereken adımları ve dikkat etmeniz gereken püf noktalarını inceledik.

Şişme montunuzu yıkadıktan sonra eski haline getirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz...

Düzgün Kurutma

Montunuzu kurutma makinesine düşük ısıda koyun. Kurutma makinesine birkaç temiz tenis topu eklemek, montun içindeki dolgunun kabarmasına ve eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur.

Elle Kabartma

Mont kuruduktan sonra, ellerinizle nazikçe sıkıştırarak ve kabartarak dolgunun eşit dağılmasını sağlayın. Bu işlem, montun eski hacmini geri kazanmasına yardımcı olabilir.

Asarak Kurutma

Eğer kurutma makinesi kullanmak istemiyorsanız, montunuzu temiz bir alanda asarak kurutabilirsiniz. Mont tamamen kuruyana kadar sık sık sallayıp, ellerinizle kabartarak dolgunun eşit dağılmasını sağlayın.

Hafif Buhar Uygulama

Montunuzu ütülemek yerine, hafif buhar uygulayarak dolgunun kabarmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, buhar uygularken montunuzu yakmamaya dikkat edin.

Profesyonel Temizleme

Eğer yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa, profesyonel bir kuru temizlemeciye götürerek montunuzu eski haline getirebilirsiniz.

Bu adımları izleyerek şişme montunuzun yıkandıktan sonra eski haline gelmesini sağlayabilirsiniz.