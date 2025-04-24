Yağmur Uçar

İstanbul için uzun zamandır beklenen ve uyarı yapılan deprem, 23 Nisan'da kendini hissettirdi.

6.2 ile sarsılan megakent, endişeye büründü.

Bazı vatandaşlar soğukkanlı olmayı başarabilirken, bazıları ise iyice telaşlandı.

Özellikle deprem fobisi olanlar, düşüncelerini kontrol etmekte zorlanmaya başladı.

Deprem ile ilgili gelen uyarılar ise daha da telaş yaratabiliyor. Bu noktada panik yaşayanlar, "sismofobi" ile tanışıyor.

DEPREM FOBİSİ: SİSMOFOBİ

Sismofobi, deprem korkusu veya depremle ilgili kaygı bozukluğu olarak tanımlanabilir. Bu, bir kişinin deprem ya da deprem olabileceği düşüncesiyle yaşadığı aşırı korku, endişe ve kaygı durumudur.

Özellikle büyük bir deprem yaşayan bireylerde, bu olayın yarattığı psikolojik travmalar, deprem korkusunun gelişmesine yol açabilir.

Yıkıcı bir deprem deneyimi, kişinin psikolojisinde derin izler bırakabilir.

BELİRTİLERİ

Deprem olacağına dair sürekli bir korku duygusu. Bu kişiler, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşıyorlarsa, sürekli bir panik hali yaşayabilirler.

Deprem korkusu, çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı gibi fizyolojik belirtilerle kendini gösterebilir.

Kişi, deprem olabileceği korkusu nedeniyle sürekli olarak evde ya da dışarıda güvenli alanlar arayabilir. Ayrıca, deprem haberlerinden uzak durmaya çalışabilir.

Korkunun arttığı durumlarda, kişi sosyal çevresinden uzaklaşabilir, yalnız kalmayı tercih edebilir ya da evden dışarı çıkmaktan çekinebilir.

Depremle ilgili kaygılar gece uykusuzluklara, kabuslara ve yoğun rüyalar görmeye yol açabilir.

SİSMOFOBİ İLE MÜCADELE

Derin nefes alarak ve anı yaşamayı öğrenerek, kaygı azalabilir.

Meditasyon, yoga veya derin nefes egzersizleri gibi rahatlatıcı aktiviteler, kaygı seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Deprem sesleri dinleyerek ya da depremle ilgili bilgileri dikkatlice inceleyerek korkularının üstesinden gelmesi sağlanabilir.

Sismofobi ciddi bir fobi haline geldiyse, profesyonel bir psikolog ya da psikiyatristten yardım alınması önerilir.