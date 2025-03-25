ŞOK 26 Mart kataloğu sızdı: Masa, saksı, çiçek tohumları, merdiven…

Haber Merkezi

ŞOK marketlerinin merakla beklenen 26 Mart 2025 aktüel kataloğu açıklandı.

Bu hafta Çarşamba günü başlayacak büyük indirim kampanyası, 1 Nisan’a kadar devam edecek.

Katalogda televizyon, buzdolabı, gıda, temizlik ürünleri ve özellikle bahçe & balkon ürünleri dikkat çekiyor.

Stoklarla sınırlı olarak satışa sunulacak bu fırsatlar, alışveriş severleri şimdiden heyecanlandırdı.

Masa, tabure, saksı çeşitleri, çiçek tohumları, merdiven ve daha fazlası bu hafta raflarda yerini alacak.

İşte ŞOK 26 Mart Aktüel Katalog...