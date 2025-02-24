ŞOK fiyatları dibe çekti; Dikey süpürge, dikiş makinesi, 3D yazıcı, telefon… ŞOK 26 Şubat Aktüel Ürünler

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ŞOK, 26 Şubat-4 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

Bu hafta da birbirinden cazip indirimler ve stoklarla sınırlı fırsatlar tüketicileri bekliyor.

Elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, gıdadan temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuluyor.

Özellikle şarjlı dik süpürge, projeksiyon cihazı, 3D yazıcı, televizyon ve akıllı telefon gibi teknolojik ürünler dikkat çekerken, mutfak severler için tencere, tava ve çeşitli gıda ürünleri de katalogda yerini aldı.

Ayrıca, beyaz peynir, kaymak, temizlenmiş palamut ve fıstıklı baklava gibi lezzetler de indirimli fiyatlarla raflarda olacak.

İşte ŞOK 26 Şubat indirimli ürünler: