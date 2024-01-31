ŞOK'a Xiaomi akıllı telefon geliyor! 31 Ocak 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ŞOK marketlerinin aktüel ürün katalogları ve indirim katalogları yayınlandı. İşte 31 Ocak ile 6 Şubat tarihlerinde ŞOK mağazalarında bulunacak aktüel ve indirimli ürünler..

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ŞOK marketler zincirinin 31 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan ŞOK mağazalarında her hafta belirli günlerde olmak üzere farklı aktüel ürünler satışa sunuluyor.

Bu haftaki aktüel ürünler arasında akıllı telefon, çamaşır makinesi ve genç odası takımı gibi farklı kategorilerde çeşitli ürünler yer alıyor.

Aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler ve diğer fırsat ürünleri 31 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak.

Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 31 Ocak - 6 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu..