Haberler



Bilgi



Son 5 ayda %140 arttı! Bitcoin kaç dolar? 28 Şubat 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Son 5 ayda %140 arttı! Bitcoin kaç dolar? 28 Şubat 2024 güncel Bitcoin fiyatı.. Kripto piyasası ile ilgilenen vatandaşlar Bitcoin fiyatını yakından takip ediyor. Peki, 28 Şubat Çarşamba günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..