Son 5 ayda %140 arttı! Bitcoin kaç dolar? 28 Şubat 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

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Kripto piyasası ile yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya devam ediyor.
Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi Bitcoin'e olan ilgiyi yeniden arttırdı.
Yükseliş trendine giren Bitcoin hakkında aramalar son dönemde hız kazandı.
28 Şubat 2024 Çarşamba günü yükseliş yaşayan Bitcoin sosyal medyada gündem oldu.
Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" sorusu yer alıyor.
Peki, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..
Bitcoin kaç dolar?
Bitcoin son 24 saat içerisinde en yüksek 60.000 Dolar seviyesini gördü. Bitcoin'in uzun bir zaman sonra bu seviyelere yükselmesi kısa sürede gündem oldu.