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Milli Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim döneminde görevlendirmek üzere alınacak 15 bin sözleşmeli öğretmenlikte süreç tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan binlerce öğretmen adayı için yapılacak mülakat sürecinin ayrıntıları araştırılıyor.

Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlemesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacakları netlik kazandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda, sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.