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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Tüm emekliler için geçerli: 17 bin 500 lira ödenecek

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Tüm emekliler için geçerli: 17 bin 500 lira ödenecek SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Akbank, emekliler için 17 bin liralık ödeme desteğini duyurdu. Başvuru yapan emekliler, bu ödemeyi alabilecek.