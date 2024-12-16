SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Tüm emekliler için geçerli: 17 bin 500 lira ödenecek

Yeni yıla kısa bir zaman kala, Akbank’tan emeklilere müjdeli haber geldi.
Akbank, Aralık 2024'te güncellediği emekli promosyonu kampanyasıyla, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklilerine 17.500 TL’ye kadar ek ödeme fırsatı sunuyor.
Akbank, maaşlarını bankasına taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhütle promosyon ödemesi yapacak.
Ayrıca, kredi kartı kullanıcılarına özel 2.500 TL chip para verilecek. Bu fırsat, emeklilere finansal anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Emekli maaşını Akbank’a taşıyan emeklilere 12.000 TL ile 15.000 TL arasında ek ödeme fırsatı sunuluyor.
Ayrıca, Akbank kredi kartını kullanan emekliler, 2.500 TL chip para kazanma avantajına sahip olacak.
Başvurular Akbank’ın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden kolayca yapılabiliyor.
Kampanyaya katılan emekliler, sadece promosyon ödemesi almakla kalmayıp, aynı zamanda 45.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanından da faydalanabilecek.