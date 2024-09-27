Su Ph değeri kaç olmalı? İşte kaliteli suyun 5 özelliği Suyun kalitesini belirleyen önemli faktörlerden biri, suyun pH değeridir. Sağlıklı içme suyu için ideal pH değeri 6.5 ile 8 arasında olmalıdır. İşte kaliteli suyun 5 temel özelliği...

Hüseyin Topuz

Su, yaşamın temel bileşenidir ve sağlıklı bir yaşam için kaliteli içme suyuna erişim kritik öneme sahiptir.

Su kaynaklarının kirlenmesi ve su kalitesinin düşmesi, insanların sağlıklarını tehdit eden önemli sorunlar arasında yer alır.

Bu nedenle, içme suyu kalitesini belirleyen unsurlar hakkında bilgi sahibi olmak, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gereklidir.

Suyun pH değeri, mineral içeriği, berraklık durumu, tat ve koku gibi özellikleri, kaliteli suyun belirleyici unsurlarıdır.

Su pH değeri genellikle 6.5 ile 8.5 arasında olmalıdır. Kaliteli bir suyun beş özelliği ise şunlardır:

pH Düzeyi

6.5 - 8.5 aralığında olmalı.

Temizlik

Su, kimyasal ve biyolojik kirleticilerden arındırılmış olmalı.

Mineral İçeriği

İnsan sağlığı için gerekli mineralleri (kalsiyum, magnezyum, vb.) içermeli.

Tat ve Koku

Tatlı, hoş bir tat ve kokuya sahip olmalı; kötü kokular barındırmamalı.

Berraklık

Su, bulanık olmamalı; temiz ve berrak görünmeli. Bu özellikler, suyun kalitesini ve içme suyu olarak güvenilirliğini belirler.