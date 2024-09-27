Su Ph değeri kaç olmalı? İşte kaliteli suyun 5 özelliği

Su, yaşamın temel bileşenidir ve sağlıklı bir yaşam için kaliteli içme suyuna erişim kritik öneme sahiptir.
Su kaynaklarının kirlenmesi ve su kalitesinin düşmesi, insanların sağlıklarını tehdit eden önemli sorunlar arasında yer alır.
Bu nedenle, içme suyu kalitesini belirleyen unsurlar hakkında bilgi sahibi olmak, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gereklidir.
Suyun pH değeri, mineral içeriği, berraklık durumu, tat ve koku gibi özellikleri, kaliteli suyun belirleyici unsurlarıdır.
Su pH değeri genellikle 6.5 ile 8.5 arasında olmalıdır. Kaliteli bir suyun beş özelliği ise şunlardır:
pH Düzeyi
6.5 - 8.5 aralığında olmalı.
Temizlik
Su, kimyasal ve biyolojik kirleticilerden arındırılmış olmalı.
Mineral İçeriği
İnsan sağlığı için gerekli mineralleri (kalsiyum, magnezyum, vb.) içermeli.
Tat ve Koku
Tatlı, hoş bir tat ve kokuya sahip olmalı; kötü kokular barındırmamalı.
Berraklık
Su, bulanık olmamalı; temiz ve berrak görünmeli. Bu özellikler, suyun kalitesini ve içme suyu olarak güvenilirliğini belirler.