Şükür kurbanı nedir? Şükür kurbanı ne anlama geliyor? Kurban ibadeti hakkında birçok soru vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte cevabı en çok merak edilenler arasında yer alan "şükür kurbanı" sorusunun yanıtı...

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Vatandaşlar dini konularda merak ettikleri sorulara internette yanıt arıyorlar.

Kurban bayramına yaklaştığımız şu günlerde kurban hakkında aramalar hız kazandı.

Birçok kişinin cevabını merak ettiği bir soruyu sizler için seçtik. Vatandaşlar arasında merak edilen "şükür kurbanı" hakkında merak edilenleri derledik.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

Peki, şükür kurbanı nedir? İşte yanıtı...

Soru

Şükür kurbanı ne demektir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Herhangi bir vesileyle Allah’a (c.c.) şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir.

Böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir. Şükür kurbanı adak hükümlerine tabi değildir. Dolayısıyla şükür kurbanının etinden, kesen kişi dahil herkes istifade edebilir.