Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Rıdvan Dilmen canlı yayında tarih verdi 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonucunda ertelenen Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı merak uyandırdı. Rıdvan Dilmen konu hakkında yaptığı açıklama ile gündeme geldi.

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29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali yaşanan olaylar sonrası ertelenmişti.

Suudi Arabistan'da organize edilen final maçı öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mustafa Kemal Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkma istekleri kabul edilmeyince takımlar maça çıkmama kararı aldı.

İleri bir tarihe ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak edilmeye başladı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen TV8,5'ta yayınlanan programda yaptığı açıklama ile Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağını açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Süper Kupa'yla ilgili, federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Perşembeye geliyor. 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla, 19 Mayıs değil, 26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim, bence doğru bir tez o, Mart ayında seçimden önce cuma falan oynayabiliriz dediler ya mantıklı geldi bana, iki takım da okey diyebilir diye düşünüyorum. Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer."