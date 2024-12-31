Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Trendyol Süper Lig 18. hafta maç takvimi

Süper Lig’de nefes kesen bir ilk yarı sona erdi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, istikrarlı performansıyla liderlik koltuğuna otururken, Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’si hedeflerin gerisinde kaldı.
Takımlar, devre arasında kısa bir ara vererek eksik bölgeleri tamamlamak ve yeni transferlerle güçlenmek için çalışmalarını hızlandıracak.
Transfer sezonunun hareketli geçmesi beklenirken, Süper Lig’in ikinci yarısı için geri sayım başladı.
Peki, Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 18. hafta maç takvimi…
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de ikinci yarı 3,4,5 ve 6 Ocak’ta oynanacak müsabakalarla başlayacak.
3 Ocak Cuma
Rizespor – Beşiktaş 20.00
Alanyaspor – Konyaspor 20.00
4 Ocak Cumartesi
Adana Demirspor – Başakşehir 13.30
Antalyaspor – Eyüpspor 16.00
Galatasaray – Göztepe 19.00
Samsunspor – Trabzonspor 20.00
5 Ocak Pazar
Kasımpaşa – Gaziantep FK 13.30
Bodrumspor – Kayserispor 16.00
Fenerbahçe – Hatayspor 19.00