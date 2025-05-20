Süper Lig şampiyonluk primi ne kadar, kaç TL 2025? Güncel tutar...

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Süper Lig'de şampiyonluk, kulüpler için sadece bir kupa değil, aynı zamanda milyonlarca liralık bir gelir kapısıdır.

Şampiyonluk, sahadaki sportif zaferin ötesinde kulüplerin ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlar.

Şampiyonlukla birlikte gelen maddi ödüller, kulüplerin sadece mevcut harcamalarını karşılamasına değil, aynı zamanda gelecek sezonlara daha güçlü kadrolarla hazırlanmasına da zemin hazırlar.

Örneğin; transfer döneminde...

Peki; Süper Lig şampiyonluk primi ne kadar, kaç TL 2025? İşte güncel rakam...

SÜPER LİG GALİBİYET PRİMLERİ 2025:

Şampiyon olan takım, doğrudan 71,1 milyon TL şampiyonluk primi alıyor.

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ekonomik anlamda da derin bir nefes aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 71,7 milyon lira lige katılım, 24 şampiyonluğu karşılığında 142,8 milyon lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 36 hafta sonunda 28 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 151 milyon lira kazandı.

Cimbom, şampiyonluğun ardından 71,1 milyon liralık primin de sahibi oldu.