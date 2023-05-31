Süper Lig'de gol kralı kim? 2022/2023 sezonu Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması.. Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken gol krallığı ve asist krallığında son durum merak ediliyor. İşte son durum..

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir zaman kala gol krallığı ve asist krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını yakından takip ediyor. Süper Lig'de 36 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik. Süper Lig'de 36. hafta dün akşam oynanan maçlar ile sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği haftada gol krallığı ve asist krallığında son durum araştırılmaya başladı. İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum.. Gol Krallığı Enner Valencia - 29 Gol Mauro Icardi - 21 Gol Fabio Borini - 20 Gol Mbaye Diagne - 20 Gol Umut Nayir - 17 Gol Haji Wright - 15 Gol Cenk Tosun - 14 Gol Ali Sowe - 12 Gol Michy Batshuayi - 12 Gol Valon Ethemi - 12 Gol Asist Krallığı Kerem Aktürkoğlu - 10 Asist Guilherme Sitya - 8 Asist Fabio Borini - 8 Asist Younes Belhanda - 7 Asist Mauro Icardi - 7 Asist Furkan Soyalp - 6 Asist Caner Erkin - 6 Asist