Süper Lig'de gol kralı kim? 2022/2023 sezonu Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması..

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir zaman kala gol krallığı ve asist krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını yakından takip ediyor.
Süper Lig'de 36 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik.
Süper Lig'de 36. hafta dün akşam oynanan maçlar ile sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği haftada gol krallığı ve asist krallığında son durum araştırılmaya başladı.
İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum..
Gol Krallığı
- Enner Valencia - 29 Gol
- Mauro Icardi - 21 Gol
- Fabio Borini - 20 Gol
- Mbaye Diagne - 20 Gol
- Umut Nayir - 17 Gol
- Haji Wright - 15 Gol
- Cenk Tosun - 14 Gol
- Ali Sowe - 12 Gol
- Michy Batshuayi - 12 Gol
- Valon Ethemi - 12 Gol
Asist Krallığı
- Kerem Aktürkoğlu - 10 Asist
- Guilherme Sitya - 8 Asist
- Fabio Borini - 8 Asist
- Younes Belhanda - 7 Asist
- Mauro Icardi - 7 Asist
- Furkan Soyalp - 6 Asist
- Caner Erkin - 6 Asist