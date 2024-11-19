Süper Loto çekildi: 19 Kasım 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları...

Hüseyin Topuz

Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilir.

Devreden büyük ikramiyenin 29.924.301 TL olduğu çekiliş sonuçları merakla takip ediliyor.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 19 Kasım 2024 Salı çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans oyunu tutkunları Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

İşte çekiliş sonuçları...

19 Kasım 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ