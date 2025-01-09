Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Ocak 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları..

Hüseyin Topuz

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılır.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 9 Ocak 2025 Perşembe çekilişi için aramalar hız kazandı.

Devreden büyük ikramiyenin 98.872.341 TL olduğu çekiliş sonuçları merakla takip ediliyor.

Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapıyor.

İşte çekiliş sonuçları...

Süper Loto çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!