Sürücüler bayram edecek! İstanbul’un çilesi bitiyor… Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi. İstanbul'un kronikleşmiş trafik sorununa çözüm bulma adına yeni bir adım atılıyor. Sürücüler artık saate bakmadan trafiğe çıkabilecek…

ensonhaber.com

İstanbul'da trafik sorununu hafifletme adına önemli bir adım atılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarında bulunan gişelerin kaldırılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla gişelerin kaldırılacağını ve Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alınacağını vurguladı.

Bu sistem sayesinde gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü gibi sorunlar ortadan kaldırılarak trafik akışının kesintisiz devam etmesi sağlanacak.

Trafik daha da rahatlayacak

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Uraloğlu, “Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık.” dedi.

Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy'deki gişelerin kaldırılmasıyla, İstanbul'da daha hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacak. Yapılacak olan proje ile birlikte, bağlantı yollarındaki gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması planlanıyor.