Sürücülerin cüzdanları yanacak! Bunu yapmadan trafiğe çıkana büyük ceza geliyor Karayolları trafik yönetmenliğinde yapılan değişikliklerle birlikte, trafikte yeni önlemler ve kararlar alındı. Sektör yetkilileri tarafından duyurulan bu yeni kararla yeni bir zorunluluk daha getirildi.

ensonhaber.com

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Karayolları Trafik Yönetmenliği" kapsamında bir dizi değişiklik yaparak yeni kararlar aldı.

Bu yeni kararlar, özellikle motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Alınan kararla birlikte, bu sürücüler için kaskın yanı sıra "gözlük takma" zorunluluğunu getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri artık sadece kask takmakla kalmayacak, aynı zamanda kasklarıyla birlikte koruma gözlükleri de takmak zorunda olacaklar.

Gözlük takma zorunluluğu getirildi

Alınan yeni önlemler kapsamında, sürücülerin kask takmanın yanı sıra, gözlerini dış etkenlerden koruyacak ve görüşlerini engellemeyecek normal koruma gözlükleri takma zorunluluğu getirildi.

Yapılan açıklamaya göre, bu yeni kurala uymayan sürücülere ceza verileceği belirtildi.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği için alınan yeni kuralı açıkladı. Bu yeni karar kapsamında, sürücülerin kask takmanın yanı sıra, dış etkenlerden koruyacak ve görüşlerini engellemeyecek normal koruma gözlükleri takma zorunluluğu getirildi.

Ancak açıklamada, kaskında koruma gözlüğü bulunan sürücülerin bu zorunluluktan muaf tutulacağı bilgisi verildi.

Ayrıca, gece saatlerinde trafiğe çıkan motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin gece kullanımına uygun reflektör içeren giysiler giymek zorunluluğu olduğu da açıklandı.