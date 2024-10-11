Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor yeni sezon tarihi...

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TV8’in fenomen programı Survivor, her sezon olduğu gibi bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu.

Ogeday’ın zaferi Survivor tarihine adını yazdırırken, gözler 2025 sezonuna çevrildi.

Survivor 2025’in yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Programın sıkı takipçileri, yeni sezonun başlangıç tarihini ve yarışacak isimleri öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor, yine birbirinden güçlü yarışmacılarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR YENİ SEZON TARİHİ

Survivor 2025 için geri sayım başladı! Geçtiğimiz yıl 1 Ocak’ta ekranlara gelen Survivor 2024 All Star, büyük ilgi görmüş ve nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekrana kilitlemişti. Şimdi ise Survivor 2025’in ne zaman başlayacağı merak konusu.

Henüz kesin yayın tarihi belli olmasa da, yarışmanın Ocak 2025’te izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Yarışmacı kadrosu ve programın net tarihi hakkında bilgilerin kasım veya aralık ayında açıklanacağı tahmin ediliyor.

Survivor 2025’te kimlerin yarışacağı ve ne zaman başlayacağına dair yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer alacak.