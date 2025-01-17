TV8 ekranlarında sevilerek takip edilen yarışması Survivor All Star 2025’te soluk kesen mücadeleler devam ediyor.
Yarışmanın dün akşam (16 Ocak 2025) yayınlanan bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak ediliyor.
Yayınlamaya başladığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitleyen yarışmada yeni haftanın eleme adayları belli oluyor. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
16 Ocak 2025 Perşemve akşamı Survivor All Star'da soluk kesen dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu.
SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler mavi takım arasından ilk eleme adayı seçildi. İlk eleme adayı ise Kaan oldu.