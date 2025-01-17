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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? TV8’in başarılı yarışma programı Survivor All Star’da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, yeni dokunulmazlık oyunu için soluk kesen bir mücadele sergiledi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?