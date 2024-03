Survivor’da yaşanan hırsızlık olayı hakkında Sahra Işık’tan çarpıcı ifşa! Sadece Poyraz değil o isimde… Survivor All Star yaşanan olaylar şaşırtmaya devam ederken Poyraz’ın son yaptığı bu kadarı da olmaz dedirtti. Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde hırsızlık olayını açıklamasının ardından eski yarışmacılardan Sahra’dan çarpıcı bir paylaşım geldi…

Yayınlanmaya tüm hızıyla devam eden Surviyor’da kaos bir an olsun son bulmuyorken son yaşanan olay duyan herkesi şaşkına çevirdi.

Her bölümüyle tansiyonun bir an olsun düşemediğini gösteren Survivor All Star’da bu kez eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

Yaşanan olayı geçtiğimiz akşam ada konseyinde açıklayan Acun Ilıcalı, iddialı yarışmacılar arasında yer alan Poyraz’ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek aldığı ortaya çıktı.

Poyraz’ın yaptığı bu harekete yarışmadan kısa bir süre önce aniden ayrılan ve ayrılışının ardından gündemde adını sıkça duyduğumuz Sahra Işık’tan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sahra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir iddia ortaya attı. Önce yayınlayarak sonra sildiği paylaşımda Sahra, Yasin’in de olayın içinde olduğunu ve ikisinin her hırsızlık yaptıklarını ve kadın yarışmacılardan gizli yediklerini iddia etti.

İşte, Sahra’nın o paylaşımı

Paylaşımıyla çarpıcı iddialara değinen Sahra'nın bu paylaşımı neden sildiği ise henüz bilinmiyor.