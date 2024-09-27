Survivor’ın Evrim’i paylaştı sosyal medya ayağa kalktı! "Bu kadarı da ayıp..." Survivor yarışmasıyla tanınan Evrim Keklik sosyal medyada gündem oldu. TV8’de yorumculuk yapan Keklik küfürlü paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Haber Merkezi

TV8 ekranlarının başarılı yarışmalarından olan Survivor ile tanınırlık kazanan isimler arasında yer alan ve şimdilerde yorumculuk yapan Evrim Keklik son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Keklik Galatasaray forması ile yaptığı küfürlü paylaşımla eleştirilerin odağı haline geldi.

Aldığı eleştirilerin ardından Keklik, konuya dair açıklamasıyla da şaşkınlık yarattı.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI!

Arabasında paylaşım yapan Evrim Keklik, Fenerbahçe’ye küfreden marş eşliğinde eğlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Evrim Keklik’in bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeliler tarafından büyük tepkilere neden oldu. Tüm bu yaşananlar üzerine açıklama yapan Evrim Keklik, "Yaşanan olay, bir Fenerbahçe gönüllüsünün üzülmesine, kırılmasına sebep olduysa kendi adıma özür dilerim." ifadelerini ile mahcubiyetini dile getirdi.

Sosyal medya mecralarında hızla yayılan görüntüleri hakkında da özür dileyen Keklik, "Videoyu bilgim ve rızam dışında Tiktok'ta paylaşılan bu video sebebiyle en az sizler kadar üzgünüm. Paylaşılan videoda geçen sözler hiçbir şekilde benim düşünce ve hislerimi yansıtmamaktadır. "dedi.