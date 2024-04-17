Sütü bu şekilde bekletin, sabaha rulo rulo kaymak yiyin... Artık kaymak için ekstra para ödemenize gerek yok. Aldığınız sütten rulo rulo kaymak elde edebilirsiniz. Tabii birkaç ipucu bilmeniz şartı ile...

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Kahvaltıların sevilen bir lezzeti olan kaymak, genellikle bal ile tüketiliyor.

İnek ve manda kaymağını taze taze yemek isteyenler, marketlerden satın alıyor.

Ancak artık paranız cebinizde kalacak. Çünkü evdeki sütten kaymak yapmak çok basit.

Sütü belirttiğimiz şekilde dolaba koyun, sabaha kaymak rulonuz hazır!

İşte ev yapımı kaymak tarifi...

Sütü derin bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynamaya başladığında, altını kısın ve kaynamaya devam etmesini sağlayın. Bu süreç sütün kremasının yüzeye çıkmasını sağlayacaktır.

Süt kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Süt oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.

Soğuyan sütü ağzı açık bir şekilde buzdolabında 6-8 saat arası dinlendirin. Bu süre zarfında sütün üzerinde bir katman kaymak oluşacaktır.

Dinlenen sütü buzdolabından çıkarın. Üzerinde oluşan kaymağı bir spatula veya kaşık yardımıyla nazikçe toplayın ve ayrı bir kaba alın.