Takımların Ziraat Türkiye Kupası’nı kaç defa kazandığı listelendi! Zirvenin sahibi açık ara fark attı

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Türk futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, her sezon büyük bir çekişmeye sahne oluyor.

1962 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından profesyonel ve amatör takımları bir araya getiren bu turnuva, sürpriz sonuçlara ve unutulmaz finallere ev sahipliği yaptı.

Ancak bazı takımlar, kupa tarihine damga vurarak şampiyonluk rekorlarıyla adlarını altın harflerle yazdırdı.

Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takımlar, yıllar boyunca hem güçlü kadroları hem de turnuva stratejileriyle rakiplerine üstünlük kurarak kupa koleksiyonlarını genişletti.

ZİRVE ASLANIN OLDU

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, yıllardır büyük heyecana sahne olurken, kulüplerin kupa koleksiyonları göz doldurmaya devam ediyor. İşte, takımların kupa sayıları…

1-GALATASARAY: 18

2- BEŞİKTAŞ: 11

3- TRABZONSPOR: 9

4- FENERBAHÇE: 7

5- KOCAELİSPOR: 2

6- GENÇLERBİRLİĞİ: 2

7- ANKARAGÜCÜ: 2

8- ALTAY: 2

9- GÖZTEPE: 2