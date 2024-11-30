Taksi ve dolmuşlarda yeni dönem: Artık tamamen zorunlu oldu!

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Toplu taşımada yaşanan değişiklikler gündemin nabzını tutuyor. Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik kapsamında taksi ve dolmuşlar için yeni zorunluluklar getirildi.

Taksi ve dolmuş cinsi taşıtlarda zorunlu olan yeni düzenleme ile birlikte artık o uygulamaların araç sahipleri tarafından taktırılması zorunlu olacak.

Vatandaşların ve sürücülerin güvenliğinin sağlanması adına yapılan bu değişiklikle birlikte araçların tümünde “acil durum butonu” ve “kamera” zorunluluğu getirildi.

TAKTIRILMASI ZORUNLU OLACAK!

Yeni düzenlemeye göre tüm taksi ve taksi dolmuşlarda acil durum butonu ve kamera sistemi zorunlu hale getirildi. Bu ekipmanların kurulumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerince onaylanacak ve araçların kayıtlarına işlenecek.

Söz konusu zorunlulukla birlikte, sürücülerin tehlike anında hızlı müdahale etmesine olanak sağlayacak. Kamera sistemleri, En az bir ay süreyle kayıt yapacak ve düzenli olarak kontrol edilecek.

Acil durum butonu ve kamera sisteminin denetimlerde araçta bulundurulması zorunlu olacak. Bu yeniliklerle hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.