Tapu sahiplerine 5 yıllık ödeme! O ücretler iade ediliyor…. Milyonlarca tapu sahibini sevindirecek o haber için emsal niteliğinde karar çıktı. Tapu sahiplerinin yaptığı o ödemeler için geriye dönük para iadesi yapılacak…

ensonhaber.com

Tapu sahibi olan milyonlarca vatandaş çeşitli oranlarda emlak vergisi ödüyor. Ancak, alınan bu emsal niteliğindeki karar ile birlikte birçok kişinin Emlak Vergisi mükellefi olmadığı belirlendi.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından açıklanan emsal karar kapsamında mükellef olmayan bu kişiler için geriye dönük para iadesi yapılacak.

Bu karar kapsamında, emlak vergisi ödemesi için aranılan muafiyet şartlarını taşıyan kişiler emlak vergisi ödemezken bu kişilerin dışında kalan adına kayıtlı tapusu olan herkes emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilecekler.

Emlak vergisinden muaf olan kişiler…

Emlak vergisi mükellefi olmayan ve bununla birlikte para iadesi yapılacak kişiler ise; Emekliler, ev hanımları, işi olmayan kişiler, şehidin dul eşi ve yetimleri, gaziler ve engelliler olarak belirlendi.

Ayrıca, bir eve sahip olanlar ve devletin vermiş olduğu maaşın dışında başka hiçbir geliri olmayan sıfır oranlı emlak vergisi olan kişiler bu haktan yararlanacak.

Emlak vergisi muafiyet koşulları

Emlak vergisinden muaf olma şartlarına bakacak olursak öncelikle hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri,

Ticari ve Mesleki Faaliyet Geliri,

Tarımsal Faaliyet Geliri,

Menkul ve Gayrimenkul Geliri,

Faiz Geliri veya benzeri türde bir gelirinin olmaması şartı aranmakta.

Başvuru nasıl yapılır?

Geliri olmadığına dair bir belge ile meskeninin bağlı bulunduğu belediyenin mali hizmetler müdürlüğüne dilekçe ile taahhüt vererek başvuru yapanlar emlak vergisinden muaf tutulur.