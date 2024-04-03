Tapusu olan uyarıldı: Haberim yoktu demeyin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te kiradaki evleriyle ilgili beyanname vermeyenlere kritik bir uyarıda bulundu.

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Konut ve işyeri tapusu olanlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te kiradaki evleriyle ilgili beyanname vermeyenlere kritik bir uyarıda bulundu.

Sosyal medyada paylaşımda bulunan Mehmet Şimşek "mükelleflerimizin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için beyanname verin." şeklinde uyardı.

Cezası var

Gelir İdaresi Başkanlığının, idari kayıtları (tapu, MERNİS gibi) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü kaydeden Şimşek, paylaşımında şunları ifade etti: