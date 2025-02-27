Taraftar sevinecek! Cenk Tosun geri dönüş sinyallerini verdi: Fenerbahçe’ye veda edecek

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Sezon başında Beşiktaş’tan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, beklediği fırsatları bulmakta zorlanıyor. Jose Mourinho yönetiminde istediği süreleri alamayan tecrübeli golcü, yedek kulübesinde yer almaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli formayla sahada daha fazla yer almak isteyen ancak Mourinho tarafından süre verilmeyen Cenk Tosun için Süper Lig’de dikkat çeken bir hamle geldi.

Milli futbolcu tarafından gelen son hamle şaşkınlık yarattı. Mynet’te yer alan habere göre, takımdan ayrılmak istediğini menajerine bildiren milli oyuncu yavaş yavaş yeni sezon için planlarını yapmaya başladı.

GERİ DÖNÜYOR!

Maçlarda forma giyme şansı bulamayan Tosun, kariyerinde daha önce forması giydiği Gaziantep FK'ya yeşil ışık yaktı.

Milli golcü için harekete geçen Gaziantep temsilcisi, aradaki pürüzleri hallederse transfer resmileşecek.