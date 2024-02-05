Tarih yaklaşıyor, bunu yapamayan esnafın kapısını ceza çalacak! Milyonlarca esnafı yakından ilgilendiren detay için uyarılar geliyor. Bunu yapmayan esnaf ceza ile karşı karşıya kalacak.

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Esnafların yönetmeliğe bağlı olarak yapması gereken belli başlı ayrıntılar unsurular bulunuyor. Bu unsurlardan bir tanesi içinde geri sayım başladı.

1989 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçüler ve Ayar kanunu kapsamında esnaflar her iki yılda bir kullandıkları ölçüm cihazları için periyodik olarak bakım yaptırmaları gerekiyor.

Pazarcı ve seyyar esnafın kullandıkları ölçüm cihazları, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanunun 9. Maddesi gereğince her iki yılda bir damga ve kontrollerinin mutlaka yaptırılması gerekiyor.

Son tarih belli oldu…

2024 yılında bu muayeneyi gerçekleştirecek esnaf için Ölçü ve Tartı Aletleri Beyanname Dönemi 30 Ocak tarihi itibari ile başladı.

2022 damgalı olan, kapalı ve açık Pazar yerlerinde kullanılan ölçüm cihazlarının sahiplerinin 29 Şubat 2024 tarihine kadar ilgili yerlere giderek beyanname vermeleri gerekiyor.

29 Şubat tarihinde sonlanacak olan beyan süresinin ardından ansızın yapılacak olan muayene ve kontroller sırasında beyanı verilmemiş ve damga süresi geçmiş olan cihazların kullanılması veya bulundurulması durumunda cihaz sahiplerine cezai yaptırım uygulanacak.