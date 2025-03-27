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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 geçici işçi alımı ne zaman? Kura çekim tarihi belli oldu mu?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 geçici işçi alımı ne zaman? Kura çekim tarihi belli oldu mu? Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından farklı pozisyonlarda 306 geçici işçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından iş arayan binlerce kişi başvuru şartlarını ve kura tarihini mercek altına aldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 306 geçici işçi alımı kura çekimi ne zaman?