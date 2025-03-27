Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 geçici işçi alımı ne zaman? Kura çekim tarihi belli oldu mu?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından farklı pozisyonlarda mevsimlik 306 geçici işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.
Yapılan duyurunun ardından iş arayan binlerce kişi başvuru şartları ve kura süreci hakkındaki aramalarına hız kazandırdı.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından başvurusu kabul edilenler kura çekimine ve sözlü mülakat aşamalarına tabii tutulacağı belirtildi. Peki, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 306 geçici işçi alımı kura çekimi ne zaman?
TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ Mİ?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün geçici mevsimlik işçi ilanıyla ilgilenen adaylar, 2-7 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.
Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.