Tavaya bir miktar ekleyin, ciğerin lezzetini 5’e katlayacak Prof. Dr. Canan Karatay, ciğer yemeğinin sırrını verdi! Bu şekilde pişirince ciğeriniz ne kuruyacak ne de yayvan olacak. Deneyin ve farkı görün!

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Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ciğer kavurmanın, insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili önemli bir öneri, beslenme konusunda bilinen uzman Prof. Dr. Canan Karatay'dan geldi.

Karatay, yıllardır hazırlanan bu lezzetli yemeğin püf noktasının, suyunun tamamen çekilmesi olduğunu vurguladı.

Karatay, ciğer kavurmasının suyunu tam olarak çekmesinin, ciğerin kurumasını önlediğini ve lezzetini artırdığını belirtti.

Eskiden köylerde yaşayan kadınların da uyguladığı bu yöntemi öneren Karatay, ciğerin pişirilmesi sırasında tavaya eklenen bu malzemenin, sağlık açısından da büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Kuyruk yağıyla ciğerler ne kuruyacak ne de yayvan olacak

Özgün ve lezzetli Türk mutfağına özgü bir yemek olan ciğer kavurmanın tadını zenginleştirmek için Prof. Dr. Canan Karatay, önemli bir öneride bulundu.

Karatay'a göre, ciğer kavurmasının lezzetini artırmak için muhakkak kuyruk yağı eklenmesi gerekiyor.

Ciğer kavurmasında kuyruk yağının kullanılmasının lezzete önemli bir katkı sağladığını belirten Karatay, bu yağın aroma ve tat açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Ciğer kavurmasında kuyruk yağının kullanılmasının lezzete önemli bir katkı sağladığını belirten Karatay, bu yağın aroma ve tat açısından önemli olduğunu vurguluyor.