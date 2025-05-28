TCDD makinist kursu 2025: Başvurular başladı! İşte kurs tarihleri...

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılacak tren makinisti kursu için kursiyer alımı başvurularını açtı.

TCDD tarafından yapılan duyuruda, kursa kabul edilen kursiyerlerin tren makinisti olarak yetiştirileceği belirtilirken, detaylı şartların ve başvuru sürecinin yine İŞKUR üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Peki; tren makinisti kursu başvuruları ne zaman, şartlar neler? Tren makinisti kursu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

TREN MAKİNİSTİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak 2024 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

Ön Lisans Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik, Raylı Sist. Makine Teknolojisi, Raylı Sist. Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sist. Makinistlik bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)

Başvurunuzu tamamlandıktan sonra mülakat tarihi-saati-adresi konularında sms ve/veya e-posta ile bilgilendirileceksiniz.

KURS TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi: 18.08.2025

Bitiş Tarihi: 5.04.2026