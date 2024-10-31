Tek ayak testi: Biyolojik yaşınızı ortaya çıkarıyor

Yağmur Dinç

Floridalı bilim insanları, tek ayak üzerinde dengede kalabildiğiniz sürenin, vücudun kemik, kas ve sinir gücü hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Ses getiren çalışmaya göre, 50 yaşındaki bir kişi yaklaşık dokuz saniye dengede kalabiliyorken, 80 yaşındaki biri yalnızca üç saniye dengede kalabiliyor.

BİYOLOJİK YAŞ TESTİ

Uzmanlar, eğer gözleriniz kapalıyken 10 saniye boyunca dik bir şekilde ayakta durabiliyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun sağlıklı olduğunuzu söyledi.

Public Library of Science dergisinde yayınlanan bulgulara göre, yaş ilerledikçe, bir kişinin tek bacağı üzerinde durabildiği süre 2,2 saniye azalıyor.

Yani 50 yaşında biri 15 saniye dengede kalabiliyorsa, 60 yaşında biri 12,8 saniye dengede kalabiliyor.