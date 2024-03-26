Tek bir tüy bırakmıyor! Yulafa onun suyunu karıştıran kılların kökünü kurutuyor… Kadınların en çok muzdarip olduğu sorunların başında istenmeyen tüyler gelir. Bu tüylerden kurtulmak için başta epilasyon olmak üzere farklı doğal yöntemlerle kurtulma yolları aranır. İşte, kılların kökünü kurutacağınız o yulaflı karışım…

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İstenmeyen tüyler hemen herkes için can sıkıcıdır. Özellikle de yüzde oluşan bu istenmeyen tüyler başta ağda, cımbız, ip ve ustra gibi evde uygulanan yöntemlerle temizlenmeye çalışılır.

Herkesin ilk tercihleri arasında yer alan bu yöntemlerin yanı sıra doğal yöntemler her zaman için daha etkili ve sağlıklı sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Yalnızca 2 malzeme ile hazırlayacağınız öyle bir yöntem var ki tüylerin köklerini kurutma da oldukça etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Yulaf ile karıştırın tüylere veda edin…

Yüzdeki tüyler için en etkili doğal yöntem, yulaf ezmesi ve limon suyu kürüdür. Bu yöntem sayesinde yüzdeki tüyleri azaltabilir ve pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yulaf ezmesi, cilt üzerinde nazik bir peeling etkisi yaratır ve tüylerin görünümünü en aza indirir. Limon suyu ise içerdiği doğal asitler sayesinde tüylerin incelmesine ve renginin açılmasına yardımcı olabilir.

Cilt üzerinde bu denli olumlu etkileri olan bu iki malzeme ile tüylerinizden kurtulacağınız karışımı hazırlamak için, bir miktar yulaf ezmesini öğütüp su ile karıştırarak bir macun elde edin.

Daha sonra içine birkaç damla limon suyu ekleyerek karışımı homojen hale getirin. Hazırladığınız bu karışımı yüzünüze nazikçe masaj yaparak uygulayın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayarak karışımı temizleyin.

Düzenli olarak uyguladığınızda kıl köklerinizde ki incelmeyi görecek ve bu mucize yöntemi uygulamaktan geri kalmayacaksınız.