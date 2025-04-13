Teknofest 2025 ne zaman ve nerede yapılacak? İşte merak edilenler...

Hüseyin Topuz

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in 2025 yılında ne zaman ve nerede yapılacağı son günlerde gündemde yer alıyor.

Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilen Teknofest'in bu yıl nerede yapılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

2024 yılında Adana'da yapılan Teknofest'in 2025 yılında nerede ve ne zaman yapılacağı hakkında aramalar hız kazandı.

Her sene milyonlarca katılımcıyı ağırlayan Teknofest'in sekizincisi için geri sayım başladı.

Peki, Teknofest 2025 nerede ve ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Teknofest ne zaman ve nerede yapılacak?

Teknofest 2025, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.