Telefon parasına arsa tapusu! 14 bin lirası olan o şehre akın ediyor… Arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara Milli Emlak’tan müjde geldi. Resmen 14 bin 800 TL’ye o şehirde arsa veriliyor. Duyan biletini aldı bile…

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Milli Emlak, ihale yöntemiyle gerçekleştirdiği arsa satışlarıyla dikkat çekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Şubat 2024'ün başlarında yeni arsaların satışını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte, birçok ildeki vatandaşlar için heyecan verici yeni yatırım fırsatları ortaya çıktı.

Şubat ayında, 14 bin 800 lira gibi erişilebilir bir fiyatla arsa satışına başladılar. Bu haber, özellikle o şehirde arsa sahibi olmak isteyenler arasında büyük ilgi uyandırdı.

O şehirde arsa sahibi olmak isteyen ilanı incelesin.

Duyan o şehre akın ediyor

İhale yöntemi ile arsa satışı yapan Milli Emlak’ın Şubat ayı fırsatlarından biri de Ankara’dan geldi.

Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Kayı mahallesinde 14.800 TL’ye arsa satışı yapılıyor. İşte ilanın detayları:

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺14.800,00

Teminat Bedeli: ₺4.440,00

Uygun Yüzölçümü: 190,71 m²

İhale Tarihi: 22/02/2024

İhale Saati: 09:30

İhale Yeri: Ankara / Güdül

İletişim Adresi: https://ankara.csb.gov.tr/

Telefon: (312) 728 14 18

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