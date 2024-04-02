Telefonu yurt dışı olan bayram edecek: O şart kalktı; İşte yenisi... Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yurt dışı cihazı olanlara müjdeyi verdi. O şart tamamen değişti.

ensonhaber.com

Yurt dışından uygun fiyata telefon getirenlerin, telefonlarını kullanabilmesi için kayıt ettirmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında IMEI kayıt ücretleri 31 bin 692 TL oldu. Ayrıca kayıtsız kullanım süresi 120 gündü.

Dijital Dönüşüm Ofisi, X platformu üzerinden yaptığı duyuruda, yurt dışından telefon kullanıcıları için sevindirici bir kararı paylaştı.

O şart değişti

Artık yurt dışında bulunan telefonlar için geçerli olan 120 günlük kayıtsız kullanım süresi tarih oldu. Çünkü e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabilecek.

CB Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler.”

Kayıtsız kullanım süresi nasıl uzatılır?

e-Devlet üzerinden “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşların Kayıtsız Cihaz Kullanım Sürelerinin Uzatılması Başvurusu” kısmındaki formu doldurarak sürenizi uzatabilirsiniz.

KAYITSIZ TELEFON SÜRESİ UZATMA LİNKİ