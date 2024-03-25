Tencereye 2-3 tane ekleyin, taze fasulyenin lezzeti arşa çıkacak Mutfakta lezzet arayışında olanlara müjde! Yeşil fasulyenizi mükemmel bir kıvam ve lezzetle pişirmenin sırrını bulduk. Tencereye 2-3 adet eklemeniz yeterli.

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Yeşil fasulye yemeği, sağlık açısından zengin olmasının yanı sıra, lezzetiyle de sofraların vazgeçilmezi haline geliyor.

Ancak, bazen fasulyelerin sert kalması veya istenilen kıvamı yakalayamaması gibi sorunlarla karşılaşabiliriz.

İşte tam da bu noktada, usta aşçıların kullandığı pratik bir teknik, yeşil fasulye yemeğini mükemmelleştirmenin anahtarı olabilir.

Fasulye yemeği yaparken sıkça karşılaşılan bu sorunları ortadan kaldırmak için bu yöntemi deneyin.

İşte damak çatlatan taze fasulye tarifi…

Malzemeler

· 500 gr taze fasulye

· 1 adet orta boy soğan

· Yarım çay bardağı zeytinyağı

· 2 adet domates

· 2-3 adet kesme şeker

· Tuz

Hazırlanışı

İlk adım olarak, taze fasulyenin uç kısımlarındaki kılçıkları ayıklayıp, istediğiniz büyüklükte kesin. Sonrasında ise güzelce yıkayıp süzülmesini sağlayın.

Bir tencereye zeytinyağını alıp, üzerine ince ince doğradığınız soğanı ekleyin. Kokusu yayılana kadar yaklaşık 1-2 dakika kavurun.

Ardından, küp küp doğradığınız domatesleri de ekleyin ve malzemeler birbirine karışana kadar kavurmaya devam edin.

Hazırladığınız taze fasulyeleri tencereye aktarın ve yaklaşık 2-3 dakika daha kavurun.

Fasulyelerin üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Ardından, damak tadınıza göre kesme şekeri ve tuz ilavesi yaparak birkaç kere karıştırın.

Tüm malzemeler güzelce kaynadıktan sonra, ocağın altını kısarak yaklaşık 40 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Son olarak, pişirdiğiniz yeşil fasulye yemeğini servis tabağına alıp, biraz soğumasını bekleyin. Afiyet olsun!