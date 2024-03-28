Teravih namazı ne zaman bitecek? 2024 Ramazan'ın son teravihi...

ensonhaber.com
On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine günler kaldı.
Orucun ardından bayramı kucaklayacak olan İslam alemi, sevdikleriyle vakit geçirecek.
Oruç ve teravih ise bir sonraki Ramazan'a kadar veda edecek.
Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” manasında olan teravih, Ramazan'a özel kılınıyor. Bu sene teravih ibadetini yerine getiren Müminler, bitiş gününü de merak ediyor.
Bu kapsamda, "Son teravih ne zaman", "Teravih namazı hangi gün bitecek", "Ramazan'ın son teravihi ne zaman" gibi sorular araştırılıyor.
İşte 2024'ün son teravih tarihi...
2024 yılında son teravih namazı, 8 Nisan Pazartesi günü kılınacak. Ertesi gün arife ve akabinde Ramazan Bayramı başlayacak.