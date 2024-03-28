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Teravih namazı ne zaman bitecek? 2024 Ramazan'ın son teravihi...

Teravih namazı ne zaman bitecek? 2024 Ramazan'ın son teravihi... Ramazan'ı uğurlama vakti yaklaşırken, Müslümanlar ibadetlerini de yerine getiriyor. Bu kapsamda özellikle teravih namazı, her yatsı eda ediliyor. Peki, teravih ne zaman bitecek? 2024'ün son teravihi ne zaman, hangi gün? İşte takvim...