THY 13 yıl sonra Şam seferlerine başlıyor! İşte uçuşların başlayacağı tarih...

Hüseyin Topuz

Türk Hava Yolları (THY), Suriye'nin başkenti Şam seferlerine başlayacağını duyurdu.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından özgürlüğüne kavuşan Suriye'de normalleşmenin önemli adımlarından birisi de Şam ve Halep Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesi oldu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Türk Hava Yolları (THY), 13 yılın ardından Suriye'ye yeniden sefer düzenlemeye başlama kararı aldı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçuşların başlayacağı tarihi açıkladı.

23 Ocak'ta başlıyor

Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç) Șam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun."

Türk Hava Yolları'nın Şam'dan sonra Halep'e de sefer başlatması bekleniyor.