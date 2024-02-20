Tıkanan lavaboya bir miktar dökün, tıkanıklıktan ve kokudan eser kalmayacak Çeşitli sebeplerden dolayı tıkanan lavaboları açmak kabusunuz olmasın. İşte tıkanmış lavaboları açmak için deneyeceğiniz bazı yöntemler...

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Lavabolarda sıklıkla yaşanan tıkanma sorunu birçok kişi tarafından en sevilmeyen olaylar arasında yer almaktadır.

Farklı sebeplerden dolayı tıkanan lavaboları açmak için birçok yöntem bulunmaktadır.

Tıkanan bir lavaboyu açmak için birazdan tavsiye edeceğimiz yöntemleri deneyebilirsiniz.

Lavabosu tıkanan kişiler internette "Tıkanan lavabo nasıl açılır? ve "Tıkanan lavaboyu açma yolları nelerdir" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

Peki, tıkanan lavaboyu nasıl açılır? İşte bazı yaygın yöntemler:

Lavabo pompası

Bir lavabo pompası, lavabo tıkanıklıklarını açmak için etkili bir araçtır. Pompayı lavabo deliğine yerleştirin ve vakum oluşturmak için pompayı sıkıştırıp gevşetin. Bu, tıkanıklığı çözebilir.

Sıcak su ve deterjan

Lavaboya kaynar su dökün ve ardından bir miktar deterjan ekleyin. Bu, tıkanıklığı çözmeye yardımcı olabilir. Ancak, bu yöntem plastik borularda kullanılmamalıdır çünkü sıcak su plastik boruları eritebilir.

Kablo veya uzun çubuk

Bir tel kablo veya uzun bir çubuk kullanarak tıkanıklığı itmeye veya çekmeye çalışabilirsiniz. Bu, tıkanıklığı gevşetmeye ve suyun tekrar akmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Sirke ve karbonat

Bir miktar sirke ve karbonatı lavabo deliğine dökün ve birkaç saat bekletin. Bu karışım, tıkanıklığı çözmeye ve kokuyu gidermeye yardımcı olabilir.

Kimyasal lavabo açıcı

Eğer diğer yöntemler işe yaramazsa, bir lavabo açıcı kullanabilirsiniz. Ancak, bu kimyasalların kullanım talimatlarına dikkatlice uymanız önemlidir ve ciltle temasından kaçınmalısınız.