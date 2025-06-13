TMSF'ye devredilecek hesaplar listesi 2025: Son tarih ne zaman?

Haber Merkezi

Yıllardır işlem yapılmayan banka hesaplarında unutulan paralar, bugünden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmeye başlanacak.

10 yılı aşkın süredir hareket görmeyen hesaplar, yasal süre dolduğu için artık sahibinin kontrolünden çıkıyor.

Bankalar, son günün gelmesiyle birlikte müşterilerine uyarıda bulunarak, “Bakiyelerinizi mutlaka kontrol edin” çağrısı yaptı.

Özellikle geçmiş yıllarda açılmış ancak uzun süredir kullanılmayan hesaplar için büyük kayıplar yaşanabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl, zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle TMSF’ye aktarılan unutulmuş hesapların toplamı 507 milyon TL’yi buldu.

SAAT 17.00’YE KADAR SÜRE VERİLDİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. Bankalar, listede adı geçen kişileri son kez uyararak mağduriyet yaşamamaları için harekete geçmeye çağırdı.

Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajlarında, TMSF'nin internet sitesinde yer alan listeden ad-soyad sorgusu yapılarak durum kontrolü yapılabileceği hatırlatıldı. Bu listede yer alan kullanıcılar, hesaplarında kalan bakiyeleri ve detayları öğrenebilecek.

Mevduatların devredilmemesi için, kişilerin en geç yarın saat 17.00’ye kadar kimlikleriyle birlikte ilgili banka şubesine başvurmaları gerekiyor. Aksi halde, uzun süredir işlem yapılmayan bu paralar, mevzuat gereği TMSF’ye aktarılacak ve kişisel hesaplardan silinecek.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ HESAP BİLGİLERİ SORGULAMA