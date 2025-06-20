TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman’da inşası tamamlanan konutlar için çekilen kura sonuçları merak ediliyor.

19 Haziran Perşembe günü noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilen kura çekişinin sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği araştırılıyor.

TOKİ tarafından inşa edilen 44 bin 36 adet ev ve 4 bin 689 adet iş yerini almaya hak kazanan isimler netleşti. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan binlerce konut ve iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.

Vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden veya TOKİ'nin resmi internet sitesinden Hatay TOKİ kura çekilişi sonuçlarını sorgulayabilirler.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI